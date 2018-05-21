(Görüntülü) "Geleceğin Krakartalı"nda son durak Antalya oldu (2)

ATA SELÇUK / ANTALYA,(DHA) - \"Geleceğin KaraKartalı\"nda bölge elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Kulübü\'nün Vodafone ile birlikte hayata geçirdiği dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesinin son durağı Antalya oldu. Proje kapsamında bugüne kadar 4 bölgede elemeler tamamlanarak 20 çocuk İstanbul\'daki büyük finale katılmaya hak kazandı. Proje için ülke genelinde 4 bini aşkın video yüklenirken, 4,5 milyondan fazla kez izlenen bu videolar için 40 binin üzerinde oy kullanıldı. \"Geleceğin KaraKartalı\" \'nda oluşan bazı rakamlar şöyle: -8 yaş grubundan 4 çocuk, 9 yaş grubundan 6 çocuk, 10 yaş grubundan 4 çocuk, 11 yaş grubundan 1, 12 yaş grubundan 2 çocuk ve 13 yaş grubundan 3 çocuk finale yükseldi. -Antalya, 4 çocuk ile en çok finalist çıkaran şehir oldu. -Proje tanıtımı için toplam 10 şehir ziyaret edildi ve 36.118 kilometre yol kat edildi. -Finale yükselenler arasında 1 kaleci, 3 defans, 7 orta saha, 9 forvet oynayan çocuk var. -Finale yükselen çocukların boy ortalaması 142 cm. Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone ve Beşiktaş Kulübü, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi \"Geleceğin KaraKartalı\" kapsamında yerel tanıtım faaliyetleriyle Antalya\'da yaklaşık 200 bin çocuk ve ebeveynlerine ulaştı. Çıkılan Anadolu turunda bugüne kadar tüm Türkiye\'den 4 bini aşkın video yüklenirken, 4,5 milyondan fazla kez izlenen bu videolar için 40 binin üzerinde oy kullanıldı. Antalya\'da düzenlenen toplantıya Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ve Beşiktaş JK Antrenörü Sead Halilagic\'in yanı sıra çocuklar ve aileleri de katıldı. Nedim Baytorun, şunları söyledi: \"Vodafone olarak, Beşiktaş JK\'nın en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Beşiktaş JK ile 5 yıldır son derece verimli ve uyumlu bir işbirliğimiz var. Bu örnek işbirliği kapsamında, önemli başarılara imza attık, atmaya devam ediyoruz. Beşiktaş JK ile yaptığımız anlaşma, aslında bir \'yeni nesil sponsorluk\' örneği. Bugün artık firmalar, sadece sponsor olmak hedefiyle hareket etmiyor; bir sponsorluk anlaşmasına imza atarken sosyal sorumluluk bilinciyle de adım atıyor. Biz de Beşiktaş JK ile birlikte bir adım attık ve dünyanın ilk dijital scouting projesi \'Geleceğin KaraKartalı\'nı hayata geçirdik. Dijital teknolojiler sayesinde, İzmir\'deki çocuk ile Van\'daki çocuk, hem Beşiktaş camiasının hem de Türk futbolunun bir parçası olma konusunda aynı fırsata sahip oluyor. Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılmasını hedeflediğimiz \'Geleceğin KaraKartalı\' projesiyle, Türkiye\'nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklara, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılabilmeleri için fırsat eşitliği sağlıyoruz.\" Umut Kutlu ise şöyle konuştu: \"Vodafone ile birlikte, Beşiktaş JK\'nın geleceğine katkı sağlayacak önemli bir proje başlattık. Bu çok özel projeyi, maddi ve manevi anlamda yol arkadaşımız Vodafone ile beraber hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 2 yıllık ortak çalışmanın bir sonucu olan bu projeyle, ülkemizin dört bir yanındaki yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip Beşiktaş JK altyapısına kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemizin Anadolu turunda son durağımız Antalya oldu. Bu kapsamda tüm Antalyalıları, 8-13 yaş arasındaki futbola gönül veren çocuklarıyla beraber projemize katılmaya davet ediyoruz. \'Geleceğin KaraKartalı\' projesinin hem Beşiktaş\'ımızın hem de Türk futbolunun geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.\" Sead Halilagic ise şunları kaydetti: \"Beşiktaş JK olarak, Türkiye\'nin dört bir yanında genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Vodafone\'un desteğiyle yürüttüğümüz \'Geleceğin KaraKartalı\' projesi ile izlemelerimizi bir üst boyuta taşıdık. Bizim oyunculuk dönemimizde de böyleydi, bugün de benzeri bir durum söz konusu. Yetenekli çocuklarımız, kendilerini gösterme fırsatını her ortamda bulamayabiliyor. Bu projeyle, dünyada ilk kez dijital bir platform üzerinden yeteneklerini sergileyen çocuklarımız kendilerini gösterme fırsatı yakalıyor. 8-13 yaş aralığındaki gençlerimiz bu özel projeyle eşit fırsatlara sahip oluyor. Ön elemeleri geçen çocuklarımızı alt yaş grupları antrenörlerimizden oluşan ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Her bölgeden 5 çocuk seçeceğiz. Toplam 35 çocuğumuzu Nevzat Demir Tesisleri\'mizde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlar ile Vodafone Park\'taki finale hazırlayacağız. Bu final sonucunda da en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız. Bu projeye sağladığı destekten dolayı Vodafone\'a teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Beşiktaş\'ımız ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek genç sporcular da bu proje ile hayallerini gerçekleştirecektir.\"