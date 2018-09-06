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(Görüntülü) "Dur" ihtarına uymayan çalıntı araç polisi harekete geçirdi

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de çalıntı olduğu tespit edilen aracı polis durdurmak istedi, durmayan sürücü geri geri giderken 2 araca çarptı

06 Eylül 2018 15:34

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE\'de çalıntı olduğu tespit edilen aracı polis durdurmak istedi, durmayan sürücü geri geri giderken 2 araca çarptı. 

İçinde 4 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu araç ile polis arasında bir süre kovalamaca devam etti. Şüpheliler kısa süren kovalamacının ardından aracı terk ederek kayıplara karıştı. 

Olay Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. Polis, çalıntı olduğu tespit edilen otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü \"dur\" ihtarına uymadı ve geri geri giderken 2 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis,  içinde 4 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu belirtilen otomobilin önünü bir alışveriş merkezinin önünde tekrar kesti. Ancak şüpheliler yine kaçtı. Polis 6 el ateş etti. Şüpheliler, otomobili terk ederek kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.   

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