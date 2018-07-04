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(Görüntülü) "4 aydır iddianame düzenlemedi" diyerek savcıyı HSK'ya şikayet etti

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Barosu'na kayıtlı avukatlardan Gözde Dolan Erzurumlu, 15 yaşındaki müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu şüpheli hakkında dosya tamamlanmış olmasına rağmen 4 aydır iddiana

04 Temmuz 2018 13:52

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Barosu\'na kayıtlı avukatlardan Gözde Dolan Erzurumlu, 15 yaşındaki müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu şüpheli hakkında dosya tamamlanmış olmasına rağmen 4 aydır iddianame hazırlamadığı gerekçesiyle, soruşturmaya bakan savcıyı Hakimler  ve Savcılar Kurulu\'na (HSK) şikayet etti. Avukat Erzurumlu, Maliye Hazinesi\'ne de 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.


 

OLAY BALIKESİR\'DE MEYDANA GELDİ 

Balıkesir\'de lise öğrencisi 15 yaşındaki E.S. kapıyı kilitlemek  için 21 Şubat 2018\'de evin avlusuna çıktı. E.S., çıktığı evin avlusunda gece vakti kendisine sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şüpheli K.Ç. (53) hakkında avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç. , hakkındaki suçlamaları reddetti; çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi de mağdur E.S.\'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Balıkesir 1.Sulh Ceza Hakimliği, \"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı\" suçundan şüpheli K.Ç.\'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 


 

\"AYNI MAHALLEDE SÜREKLİ MÜVEKKİLİMİZİN KARŞISINA ÇIKMAKTADIR\"

Avukat Erzurumlu olayın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen iddianame düzenlenmemesi gerekçesiyle HSK\'ya şikayette bulundu. Erzurumlu, olayın nasıl meydana geldiğini dilekçesinde ayrıntılara yer verdi,  şu ifadeleri kullandı: Hakimlikçe serbest bırakılan şüpheli halen aynı mahallede sürekli müvekkilimizin karşısına çıkmaktadır. Hatta 29 Nisan 2018 tarihinde müvekkilimiz E.S.\'nin babasına saldırmıştır. Müvekkilimiz E.S.\'nin olay sebebiyle psikolojisi son derece yara almış ve durum Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nin 22 Şubat 2018 tarihli raporunda da açıkça belirtilmiştir. Dosya tüm deliller toplanmış olmasına rağmen bu tarihe kadar iddianame dahi hazırlanmamış, talep dilekçemiz cevapsız bırakılmıştır.\"  


 

\"HAKİMLER VE SAVCILARIN DA HESAP VEREBİLİR OLMASI HUKUK DEVLETİNİN GEREĞİDİR\"

\"Müvekkillerimiz yaşadıkları olaydan sonra dosya şüphelisi K.Ç. ile aynı köyde yaşamalarından dolayı sürekli tehdit, taciz ve hakarete uğramaktadırlar\" denilen dilekçede şüphelinin eylemin tutuklama gerektiren bir suç olmasına rağmen serbest bırakıldığını şüphelinin de bu durumu güç bilerek eylemlerini arttırarak devam ettirdiği öne sürüldü. Dilekçede, \"Hakim ve savcıların hukuku ihlal ettiklerinde

hesap vermeleri gerekmektedir. Devletin bütün faaliyetlerinden sorumlu olması bunu gerektirir. Hakimler ve savcıların hesap verebilir  olması hukuk devletinin gereğidir. Müvekkilimizin dosya tamamlanmış olmasına rağmen iddianamenin hazırlanmamış olması sebebiyle görevde özensiz davranan şikayet edilen Balıkesir Cumhuriyet Savcısı E.I.,  hakkında  gerekli tahkikatın ve teftişin yapılarak eylemine uyan HSK maddesi gereğince cezalandırılmasını talep ederim\" denildi.     


 

AVUKAT MALİYE HAZİNESİNE DE DAVA AÇTI  

DHA Muhabirine yaptığı açıklamada Avukat Erzurumlu şunları söyledi: Bu dava nedeniyle Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 2018/333\'e sayılı dosyası ile  Maliye Hazinesi\'ne de 1 milyon TL\'lik  manevi tazminat davası açtık. Dosyada feri müdahil de dosya savcısıdır. Davanın ilk duruşması 12 Temmuz\'da görülecek. Ayrıca dosyanın incelenmesinde cinsel istismar olduğu belli olan dava cinsel taciz olarak değerlendirilmiş ve dosya tamamlanmasına rağmen halen iddianame düzenlenmemiştir. Ayrıca tutuklama talepli dilekçelerimiz yanıtsız bırakılmıştır.

 

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