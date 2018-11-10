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(Görüntülü) 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2018 18:50

İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı ve silahlı eylem yapma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. İstanbul\'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

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