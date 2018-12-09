(Görüntülü) 3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu

Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın (41), evinin yakınlarındaki elektrik trafosunda ölü bulundu. Trafo önünde toplanan meraklı kalabalık ise cesedi görebilmek için birbirleriyle yarıştı.



Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi\'ndeki elektrik trafosunu kontrole gelen görevliler, sistem odasında cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın\'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, olası bir kazaya karşı trafodaki elektrik akımını kesti.



Bu sırada trafoda ceset bulunduğunu duyan mahalle sakinleri ise trafonun çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan kalabalığı, polis ekipleri şerit çekerek uzaklaştırırken, Aydın\'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.