(Görüntülü) 270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti

Aziz GÜVENER/ARİFİFE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'da, D-100 Karayolu ve 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan yolun güzergahı, 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Hizmet ederken tabiat varlıklarının korunması gerektiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, \"Bu tescilli bir ağaç. Zarar görmemesi için düz giden yola kavis verdik. Yol yaparken tabiatın bize bahşettiği güzellikleri korumak gerekir\" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi ve D-100 Karayolu arasındaki ulaşımın sağlanması için bir süre önce bölünmüş yol çalışmalarına başladı. 40 metre genişliğindeki yolun projesi, güzergahta bulunan 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Ağacın bulunduğu yere denk gelen yola kavis verildi. Projede neredeyse sona gelindi. İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilen ağaç ve dallarını yok olmaktan kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, hizmet ederken tabiatın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevreye, doğaya her alanda çok dikkatli davrandıklarını ifade eden Zeki Toçoğlu, \"Doğanın ve tabiatın korunması açısından çok dikkatli davranan bir belediyeyiz. Burada, aslında bizim organize sanayi bölgesine yaptığımız duble bir yol çalışmamız var. Bu çalışma sırasında yaklaşık 270 yıllık bir çınar ağacı, tescilli bir ağacımız. Dalları da yola doğru olduğundan, yolumuzu ağaca zarar vermemek için daha düz giden bu yolumuzu biraz kavisli çevirerek ağacı da dalları da kurtarmış olduk. Bu tescilli bir ağacımız. Bir yandan OSB yollarını yaparken bir yandan da tabiatın bize bahşettiği bu güzellikleri de korumak gerektiğine inandığımız için böyle bir çalışma yaptık, güzel de oldu, ağacımızı kurtarmış olduk\" dedi.