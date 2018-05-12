(Görüntülü) 27. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 12 Mayıs (DHA) - MEF Eğitim Kurumları tarafından, 1991 yılından bu yana, lise öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve bu yıl ilk defa eğitimci ve MEF Eğitim Kurumlarının Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’ın adı ile gerçekleşen “27. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması”nın ödül töreni 11 Mayıs 2018 Cuma günü, MEF Okulları İstanbul, Ulus Kampüsü’nde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in onur konuğu olarak katılımı ile gerçekleştirildi.
Tüm Dünya’dan başvuruda bulunan toplam 766 proje arasında yapılan ön eleme sonucunda Türkiye dahil 15 ülkenin 90 proje ile finale kaldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, söz konusu yarışmanın ülkemizde eğitim ve girişimciliği harmanlayan köklü bir platform haline geldiğine değinerek şunları söyledi:
“Eğitim, TÜSİAD’ın, kuruluşundan bu yana, en çok önem verdiği konuların başında geliyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerle ülkemiz gençlerinin bilim ve araştırma eksenli bir proje yarışmasında kaynaşması, bilgi ve heyecanlarını paylaşması ve bu geleneğin 30’uncu yılına yaklaşması kıvanç duyulacak bir başarıdır.
“Sevgili gençler,sizlere bazı tavsiyelerim olacak: Eğitimin ve öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini hiç unutmayın. Uzmanlaşmak istediğiniz alanları iyi seçin. Asla size hazır olarak sunulanla yetinmeyin.
“Dünyayı, farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımaya çalışın. Bu deneyiminizin ve girişimci ruhunuzun, yaşamınız boyunca en büyük gücünüz olacağını unutmayın. Daima hayal kurun, sorgulayın, planlayın ve harekete geçin.
“Hayata nasıl bakarsanız o da size öyle cevap verir. Hiçbir şeyden korkmayın. Çok çalışın, şimdiden hedefleriniz olsun. Daima daha iyi yerlere, daha yükseklere hedef koyun”
Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İngiltere, İsveç, İsviçre, Karadağ, Makedonya, Malezya, Polonya, Rusya, Slovakya ve Slovenya’nın da da katıldığı yarışmada yurt dışından gelen öğrenciler de uluslararası arenada ülkelerini temsil etmenin heyecanını ve onurunu yaşadılar.
Yarışmada birinci olan projeler (Ulusal)
Fizik: Gelişim Koleji / İzmir
Manyetik Alan İle Ayarlanabilen Sıvı Mercek Yapımı ve Mikroskop Tasarımı
Kimya: Özel Kültür Fen Lisesi/ İstanbul
Elektroeğirme Yöntemiyle Yumurta Kabuklarından Doğal Hidroksiapatit Takviyeli,
Biyouyumlu ve Biyobozunur Nanobiyokompozit Damar Doku Eldesi
Biyoloji: Özel Sev Lisesi / İstanbul
Tip 2 Diyabet ve Hipertansiyon İlaçlarının Etken Maddeleri Metformin ve Captopril’in Sinerjistik İlişkisinin İncelenmesi
Yarışmada birinci olan projeler (Uluslararası)
Fizik: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik/ Slovenya
Radyoamatör Ekipman ile Radyoastronomi
Kimya: Batory High School/ Polonya
Yağ şalgamı, karabuğday, çam balı ve propolis gibi farklı bal türlerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi
Biyoloji: Tbilisi Classical Gymnasium/ Gürcistan
Laboratuar fareleri üzerinde, karaciğer dokusu mitotik indeksine bazı gıda katkı maddelerinin etkileri
İkincilik ödülleri (Ulusal)
Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi / İstanbul
Akıllı UV Bileklik
Kimya: İzmir Özel Ege Lisesi/ İzmir
Kemik Kırıklarına Yönelik Yenilikçi Akıllı Materyal: Polimer Bazlı 3d Doku İskeleleri
Biyoloji: Keşan Ticaret Sanayi Odası Anadolu Lisesi / Edirne
Bilinmeyen Maksimum Etkili Kurbağa Gübresi
İkincilik ödülleri (Uluslararası)
Fizik: XV.Gimnazija / Hırvatistan
Hangi ampulün daha fazla ısı yaydığını belirlemek için dijital holografi kullanmak
Kimya: Chigwell School / İngiltere
SERS substratları olarak biyosentezlenmiş gümüş nanopartiküller kullanılarak
Escherichia coli bakterilerinin tespiti
Biyoloji: Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov/ Slovakya
UVA ve UVB radyasyonunun engellenmesinde lignin ve doğal yağların potansiyel kullanımı
Üçüncülük ödülleri (Ulusal)
Fizik: Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Sivas
Fizik Tedavide Tendon Hastalığında Kullanılacak Flex Sensörlerle Çalışan Eldivenin Donanım ve Yazılımı
Kimya: İzmir Fen Lisesi / İzmir
Sentez Gazlardan Mikroorganizmalar İle Biyoetanol Üretimi
Biyoloji: İzmir Özel Ege Lisesi / İzmir
Cell-Fie Eğitim Kiti
Üçüncülük ödülleri (Uluslararası)
Fizik: School #1553 n.a. V.I. Vernadsky/ Rusya
Darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile kontrol edilen RGB LED’in parlaklık karakteristikleri üzerine araştırma
Kimya: SMUGS,D-r. Pance Karagjozov/ Makedonya
Koloidal gümüşün antibakteriyel etkisi ve diğer antibakteriyel maddelerle karşılaştırılması
Biyoloji: II Stefan Batory High School/ Polonya
Seçili ağır metallerin (kadmiyum, kurşun ve çinko) kahverengi hardal (Brassica juncea) ve ıspanak (Spinacia oleracea) kullanılarak topraktan uyarılmış bitkisel arıtımı
İnovasyon ödülü
Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi / İstanbul
Akıllı UV Bileklik
Beşiktaş Belediyesi özel ödülleri
Fizik: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul
Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi
Kimya: Alfa Akademi Koleji / Ankara
İlaç Etkinlik ve Ekonomikliğini Artırmak İçin Alternatif Bir Yöntem
Biyoloji: Özel Güngören Uğur Anadolu Lisesi/ İstanbul
Yutsak Mı Yutmasak Mı?(Zeytin Çekirdeğindeki Embriyo)