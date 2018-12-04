T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 24 ilde FETÖ operasyonu: 34 askere gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı

04 Aralık 2018 12:37

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına \'mahrem imamlık\' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYAFETÖPDYKonya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYSilahlı Kuvvetleri TSKBuKonya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24