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(Görüntülü) 22 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı 22 bin oldu

14 Ağustos 2018 14:52

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı 22 bin oldu.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı, başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 14\'üncü günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 22 bin olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.
 

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