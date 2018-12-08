(Görüntülü) 2 kişiyi öldüren zabıta, 'Önüme geleni vururum, çekilin' diye binaya girmiş (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi'ne getirildi

08 Aralık 2018 15:28

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen Altuğ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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