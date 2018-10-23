(Görüntülü) 2 AYDIR PARALARINI ALAMAYAN TEKSTİL ATÖLYESİ İŞÇİLERİNİN TAHLİYE ŞOKU

2 AYDIR PARALARINI ALAMAYAN TEKSTİL ATÖLYESİ İŞÇİLERİNİN TAHLİYE ŞOKU 2 AYDIR PARALARINI ALAMAYAN TEKSTİL ATÖLYESİ İŞÇİLERİNİN TAHLİYE ŞOKU BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde 3 ay önce faaliyete başlayan tekstil atölyesinde çalışan ve 2 aydır ücret alamadıklarını ileri süren işçiler, sabah iş yerinin sahipleri tarafından boşaltıldığını görünce polise başvurdu.Muradiye Mahallesi?nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışanlar, geçen hafta iş yeri sahipleriyle görüşüp, 2 aydır alamadıkları ücretlerinin ödenmesini istedi. Çalışanlar, ücretlerini alamamaları durumunda şikayette bulunacaklarını belirtti. 4 ortağı bulunan ve 40 işçinin çalıştığı iş yerinin sahipleri de iddiaya göre, 22 Ekim pazartesi günü ödemelerin yapılacağı sözü vererek işçileri ikna etti. Dün, maaşlarını da alma umuduyla atölyeye işe gelen çalışanlar, iş yerinin kilitli olduğunu gördü. İşçiler, hafta sonunda makineler ve diğer malzemelerin kamyonlara yüklenip atölyenin tahliye edildiğini öğrenince şaşkına döndü. İşçiler, polise başvurarak şikayette bulundu. Görüntü Dökümü ---------------------- -Tekstil atölyesinden görüntüler -Mağdur olan çalışanlar -Rabia Şahin ile röp. -Detaylar Görüntü Boyutu 320 mb Görüntü Süresi 3,41 dk HaberKameraHasan BOZBEYORHANGAZİ (Bursa), (DHA) (Tür: Yurt)