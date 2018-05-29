(Görüntülü) 19 Mayıs'ta eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ'lılar adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığındayken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3\'ü Suriyeli, 10 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart\'ta DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde yakalanıp tutuklanan M.S,\'nin ifadesi doğrultusunda 17 Mayıs\'ta operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Yapılan baskınlarda, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 3\'ü Suriyeli, 10 kişi, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. DOKTOR VE UÇAKSAVAR SORUMLUSU Şüphelilerden Malik Ajel\'in doktor olduğu ve Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi\'nde Suriyelileri muayene ettiği belirlendi. Sorgusunda Adana\'da DEAŞ yapılanmasını anlatan Ajel, sohbet toplantılarında, çocukların okullara gönderilmemesi, seçimlerde oy kullanılmaması ve hükümetin görevli imamının arkasında namaz kılmanın yasak olduğunun anlatıldığını söyledi. Allavi El Melluh adlı şüphelinin ise DEAŞ\'ın uçaksavar bakımlarından sorumlu olduğu, Suriye\'de örgüt saflarında yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerin \'Yanlız Kurt\' tarzında bireysel olarak saldırı yapacakları saptandı. MEKTUPLARLA MOTİVE EDİYORLAR Sürekli bir araya gelen terör örgütü üyelerinin, sohbet toplantılarında Suriye\'deki kişilerden gelen mektupları okudukları belirtildi. Gelen mektuplarda, \'Suriye çok güzel bir yer. Biz burada çok güzel cihat ediyoruz. Sizler de buraya gelin\' diye yazılan mektuplarla gençlerin beyinlerinin yıkandığı ve örgüte bu yolla eleman kazandırıldığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.