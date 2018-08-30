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(Görüntülü) 18 yaşında kalp krizinden öldü

Haber-Kamera Sinan KABATEPE-EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK?ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Mert Ergelen, hayatını kaybetti

30 Ağustos 2018 20:05

Haber-Kamera Sinan KABATEPE-EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK?ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Mert Ergelen, hayatını kaybetti. Dün akşam, Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanlar mevkiinde arkadaşları ve akrabaları ile gezen Mert Ergelen, bir anda rahatsızlandı. Yere yığılan Ergelen, arkadaşları tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ergelen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Acı haberi alan baba Hüseyin Ergelen ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ergelen?in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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