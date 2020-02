(Görüntülü) 17 ülkeden yüzlerce sporcu Kağıthane?de kispet giyecek

İSTANBUL, (DHA) ? KAĞITHANE Belediyesi bu yıl 14?üncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası için basın toplantısı düzenledi. 17 ülkenin davet edildiği turnuvanın basın toplantısında 13 yaşında Türkiye 2018 Güreş Şampiyonu olan Ali Emirhan Tanrıver?in ?Dünya Güreş Şampiyonu olmak istiyorum? sözleri büyük alkış topladı.

Kağıthane Belediyesi Mesire Alanı Kır Kahvesi?nde düzenlenen basın toplantısına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Güreş Federasyonu As Başkanı Mustafa Çakır, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Uçar, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan ve 49 yaşında hayatını kaybeden Fevzi Şeker?in eşi Kamer Şeker, Kağıthaneli sporcular ve vatandaşlar katıldı.

?SPOR, KİTLELERİ, ÜLKELERİ, İNSANLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTIRIR?

Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, genç yaşta Türkiye şampiyonu olan Ali Emirhan Tanrıver?ı tebrik ettikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

?Çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin güvenli alanlarda yaşamlarını, sporlarını ve kültürlerini sürdürebilmeleri için yoğun bir emek sarf ediyoruz. Gelirlerimizin de yüzde 25?ini burada değerlendiriyoruz, spor alt yapısında büyük çalışmalar sürdürüyoruz. Örnek sporcularımızı da unutmayıp vefa duygusuyla onların anısına etkinlikler yapıyoruz. Spor çok önemlidir. Spor, kitleleri, ülkeleri ve insanları birbirlerine yaklaştıran en önemli etkinliklerden birisidir.?

?DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONU OLACAĞIM?

Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan Ali Emirhan Tanrıver ise, ?Şu an yaşım yetmiyor ama gelecek yıllarda şampiyonluğa çıkmak için iznim olacak. Aslında çok zor dünya şampiyonluğuna çıkmak ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Ülkem, belediyem, hocalarım, ailem ve kendim için çok çabalayıp dünya şampiyonu olacağım? dedi.

Dedesinin de güreşçi olduğunu dile getiren Tanrıver, dedesinin anısına sahip çıkarak güreşçi olacağını kaydetti.

İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen İstanbul Şampiyonasında 3?üncü olan genç güreşçi Enes Topal (13), ilk maçına çıktığında çok heyecanlandığını ve ileride güreş antrenörü olmak istediğini belirtti. Yusuf Ceylan (13) ise, gelecekte olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Rusya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Irak, Gürcistan gibi ülkelerin katılacağı turnuva 8-9 Eylül 2018?de gerçekleştirilecek.