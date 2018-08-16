(Görüntülü) 1,7 tonluk 'Şerif' 40 bin lira

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde uzun yıllar besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, kurban bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 1 ton 700 kilo ağırlığındaki danasına 40 bin TL istiyor.



Besici Mehmet Emin Yumuşak, kendi çiftliğinde beslediği 2 yaşındaki \'Şerif\' ismini verdiği danasını Kurban Bayramı için satışa çıkarttı. 2 yaşında olan ve 1 ton 700 kilo ağırlığındaki kurbanlığın şimdiden alıcısına hayırlı olması dileğinde bulunan Yumuşak, \"Kendi çiftliğimde yetiştirdiğim 2 yaşındaki Şerif, şu an 1 ton 700 kilo ağırlığında ve 40 bin lira istiyorum. Bu kurban bayramında alıcısı çıkarsa hayırlı olsun, çıkmazsa da beslemeye devam edeceğim\" dedi.

