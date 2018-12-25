(Görüntülü) 17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY\'nın \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi \'mahrem imamlar\' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.