(Görüntülü) 17 Ağustos Depremi'nde ölenler, mezarları başında dualarla anıldı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- 17 AĞUSTOS 1999 Marmara Depremi\'nin merkez üssü Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, depremde ölen vatandaşların mezarları ziyaret edildi, dualar okundu.



17 Ağustos Marmara Depremi\'nin 19\'ncu yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler bugün 17 Ağustos Mezarlığı\'na akın etti. Vatandaşlar, depremde ölen yakınlarının mezarları başında dualar okudu. Gölcük Belediyesi\'nin mezarlıkta düzenlediği anmada Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Mevlide, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, depremde yakınlarını kaybedenler ve vatandaşlar katıldı.



AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ KAYBETTİ



Türkiye\'yi yasa boğan depremde ailesinden 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Salih Tekinok, \"Depreme Yeni Mahalle\'de bulunan 5 katlı binada yakalandık. Bizim aileden 10 kişi vefat etti. Ağabeyim, gelinleri, torunları hepsi öldü. O binada 52 kişi öldü. Bir yeğenim 14 saat enkazda kalmıştı ve o dönem 8 yaşındaydı. Enkazdan tek o kurtuldu. Depremden 19 yıl geçti ama hiçbir şeyi unutmuyoruz\" dedi.



\'KIZIMI VE DAMADIMI KAYBETTİM\'



Depremde kızı ve damadını kaybettiğini belirten Abdurrahman Öcal da, \"Depremde kızım Nuray Çolakoğlu ve damadım Yılmaz Çolakoğlu\'nu kaybettim. Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan Bahar Apartmanı\'nda oturuyorduk. Ben uykudaydım bağırarak uyandım. Deprem olduğunu anlayınca hemen kızıma gittim. Maalesef onlar enkaz altında can çekiyordu ve bağırıyorlardı. Kızım kan kaybından öldü, damadım kolon altında kaldı. Torunum Talha Çolakoğlu\'nu 11 saat sonra enkazdan sağ çıkardık, şimdi İstanbul\'da üniversite okuyor\" diye konuştu.



OTURDUĞU APARTMANDA 12 KİŞİ ÖLDÜ



Depremde oturduğu apartmandan 12 kişinin öldüğünü ifade eden Sevim Köseoğlu ise \"Dumlupınar Mahallesi\'nde 5 katlı Anıl Apartmanı\'nda oturuyorduk. Eşim Şükrü ve torunum İrem Köseoğlu\'nu enkaz altında kaybettik. Gelinim Ebru Köseoğlu\'nun ise bir ayağı sakat kaldı. Çok acılar yaşadık\" dedi.



