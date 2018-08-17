(Görüntülü) '17 Ağustos berberi'nden ücretsiz tıraş

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de berberlik yapan, depremzede Ömer Faruk Akceylan (39), Marmara depreminin 19\'uncu yılında müşterilerini ücretsiz tıraş etti.



Türkiye\'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sırasında Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde oturan, evi ve berber dükkanı yıkılınca Eskişehir\'e gelen Ömer Faruk Akceylan, burada açtığı berber dükkanına \'17 Ağustos\' adını verdi. İstiklal Mahallesi\'ndeki berber dükkanının önüne \'17 Ağustos 1999 depremini unutturmayacağız\' yazısı da asan Akceylan, 17 Ağustos günleri için geleneksel hale getirdiği \'ücretsiz tıraş\' uygulamasını bu yıl da sürdürdü.



İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliği iş birliğiyle son 2 yıldır 17 Ağustos\'ta kimsesiz çocukları ücretsiz tıraş ettiklerini belirten Ömer Faruk Akceylan, \"Depreme kadar Gölcük\'ün İhsaniye beldesindeydik. 17 Ağustos depremi yaşadık. Deprem sonrası buraya geldik, \'17 Ağustos Erkek Kuaförü\' adlı iş yerimizi açtık. 17 Ağustos depremini unutturmamak adına tıraşlarımızı ücretsiz yapmaya karar verdik ve 19 senedir de bunu sürdürüyoruz. 17 senemizden sonra da yetim çocuklarımızı tıraş etmek için hizmet sunuyoruz. Depremi unutmamak lazım. Unutturmamamız lazım. Zaman içerisinde her şeye alışılıyor, her şey unutuluyor ama unutulmasın izim tek isteğimiz bu. Çok acılar yaşandı, çok acılar çekildi. Allah bir daha yaşatmasın. O günde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin inşallah.\"

