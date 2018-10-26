(Görüntülü) 155'İ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

ÇORUM\'da işsiz olduğu için bunalıma giren Nihat K., (25) inşaat halindeki bir binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu.Nihat K. bu sırada 155\'i arayıp intihar edeceğini polise haber verdi. Olay, dün akşam Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren belediye hizmet binası inşaatına gelen Nihat K., 4\'üncü kata çıkıp 155 polis imdat hattını arayıp işsiz olduğu için intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Nihat K.\'nın bulunduğu kata çıkıp onu ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan Nihat K., inşaattan indirilerek sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Görüntü Dökümü ----------------------- -İntihar girişiminde bulunan Nihat K, Polis eşliğinde inşaattan indirilmesi -Detaylar (SÜRE 1.30 Dk ) (BOYUT 9.50 MB) Haber-Kamera Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA