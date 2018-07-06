(Görüntülü) 15 yaşındaki Davut, gözyaşlarıyla uğurlandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, yapımı sürdürülen parktaki süs havuzunda boğulma tehlikesi geçirirken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan\'ın suya atlayıp, kurtardığı, tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Davut Şimşek (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olay, 20 Mayıs günü, Beyazkent Mahallesi\'nde Karaman Belediyesi\'nce yapımına devam edilen Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı\'nda meydana geldi. Çalışmaların sürdürülmesi nedeniyle etrafı bariyerlerle çevrili parka arkadaşlarıyla gelen Davut Şimşek, süs havuzuna girdi. Ortaya doğru ilerledikçe 2,5 metrelik derinliğe gelen Şimşek, çırpınırken, suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden Şimşek\'in arkadaşlarının ihbarı üzerine parka, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP KURTARDI



Davut Şimşek boğulma tehlikesi geçirirken, parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı AK Parti\'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerinin geldiği süs havuzunun olduğu bölgeye geçti. Ekiplerden durumu öğrenen Başkan Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp, suya girerek, Şimşek\'i çıkardı.



47 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ



Kalbinin durduğu belirlenen Davut Şimşek, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Şimşek\'in kalbi, ikinci kez durunca müdahale edilerek, tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Davut Şimşek, dün akşam saatlerinde, 47 gün sonra yaşamını yitirdi.



OKUL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI



Davut Şimşek için bugün Musalla Meydanı\'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Davut\'un aile fertlerinin yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Davut Şimşek\'in cenazesi, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi.