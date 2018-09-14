(Görüntülü) 1,5 tonluk Çubuk turşusu Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde, \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\' kapsamında dev cam fanusa kurulan 1,5 ton ağırlığındaki turşu, \'Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeye hak kazandı. Çubuk\'ta, 13- 16 Eylül tarihleri arasında \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’ düzenlendi. Bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen festivalde, 1,5 tonluk turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi. 840 kilogram salatalık, 800 litre sirkeli su ve diğer malzemelerin katılımı ile dev cam fanusa kurulan 1,5 tonluk turşu, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve hakem heyeti tarafından incelenerek onaylandı. Hakem heyetinin \'Dünyanın en büyük turşusu\' olduğunu tescili ve Gıda Mühendisi Ayşe Horat\'ın lezzetini onaylamasının ardından rekor ilan edildi. Başkan Acehan, \"Daha önce kurmuş olduğumuz turşumuz için rekor denemeniz tescil edildi. Bu gerçekleştirdiğimiz rekorla birlikte kendimizi mutlu hissediyoruz\" dedi.