T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

04 Ocak 2019 17:48

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza saat 13.00 sıralarında Avrupa\'dan Anadolu yakasına geçişte meydana geldi. Bir otomobil aynı şeritte ilerleyen önündeki otomobile arkadan çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda daha arkadan gelen otomobiller de peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada araçlar hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, kazaya karışan araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALİSTANBULDHATemmuzKöprüsüKazaAvrupa AnadoluBirYağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24