(Görüntülü) 15 suçtan aranan suçlu yakalandı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 15 suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Alagöz (34), polis tarafından yakalandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık gibi 15 suçtan ayrı ayrı aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Alagöz\'ün ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 2 yıldır aranan Alagöz\'ü takibe alan polis, İstiklal Mahallesi\'nde bir kafede yaptığı baskınla yakaladı. Gözaltına alınan İsa Alagöz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.