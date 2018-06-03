(Görüntülü ) 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, ciple çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki G.İ.\'nin kullandığı otomobil, ciple çarpıştı. Kazada sürücü G.İ. ile yanında bulunan 10 yaşındaki Ü.İ. yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karakoyun yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Karakoyun Mahallesi yönüne ilerleyen Mikail Akelma yönetimindeki 01 UM 018 plakalı cip, önünde ilerleyen G.İ.\'nin kullandığı 63 ZP 833 plakalı otomobil ile çarpışıp tarlaya girdi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, çocuk sürücü G.İ. ile yanında bulunan Ü.İ. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.