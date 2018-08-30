T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sahil güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişilik yelkenli teknede, 34 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

30 Ağustos 2018 19:26

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde sahil güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişilik yelkenli teknede, 34 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Fethiye\'nin İblisburnu mevkisinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekibi, bugün sabah 06.00 sıralarında, şüphe üzerine \'Gezegen\' adlı yelkenli tekneyi takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından tekneye operasyon düzenleyen sahil güvenlik ekibi, 12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör de gözaltına alındı. Toplam 37 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi\'ne getirildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu kaçakların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SedatMuğla DHA MUĞLA FethiyeFethiyeBirAyrıcaToplamFethiye Sahil GüvenlikGöçmenIrak PakistanFilistinGöçMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24