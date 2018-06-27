(Görüntülü) 11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)
HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
27 Haziran 2018 02:19
HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde, 11\'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
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