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(Görüntülü) 11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

27 Haziran 2018 02:19

HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde, 11\'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.  

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