(Görüntülü) 10 Kasım'da Ata'ya şarkı söylediler

İSTANBUL, (DHA)-UĞUR Okulları Kartal Kampüsü\'nde eğitim gören 16 öğrenci, Beyoğlu\'nda bulunan Madame Tussauds Müzesi\'ndeki Mustafa Kemal Atatürk\'ün balmumu figürünün önünde Ata\'ya yazılan şarkıları seslendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yılında hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05\'te Madame Tussauds Müzesi\'ndeki Mustafa Kemal Atatürk\'ün balmumu figürünün önünde bir araya gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı\'nın ardından Atatürk\'e yazılan dört şarkı öğrenciler tarafından hep bir ağızdan seslendirildi. Öğretmenler ise öğrencilere gitar, flüt ve kemanla eşlik etti. 44 İLDE 75 BİN ÖĞRENCİ ATA\'YI ANDI\" \'Bugün bizim için çok anlamlı ve özel bir gün\' diyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, \"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü. Türkiye genelindeki 44 ilimizdeki Uğur Okullarımızda yaklaşık 75 bin civarında öğrenci bugün okullarımızda Atamızı anmak için anlamlı bir program gerçekleştirdiler. Biz de bugün Madame Tussauds\'da Atatürk figürünün yanında 16 öğrenci, 3 öğretmenimizle beraber özel program için bir araya geldik. Bir aylık hazırlık sürecinin ardından öğrencilerimiz Atatürk\'e yazılmış olan dört eseri seslendirdi\" dedi. \"AMACIMIZ CUMHURİYETE SAHİP ÇIKAN NESİL YETİŞTİRMEK\" Sadece bir gün değil her gün çocukların kalbinde Atatürk sevgisinin olmasını istediklerini ifade eden Nil Çiçek, \"En büyük amacımız cumhuriyetimize sahip çıkan, kurtuluş mücadelesinin farkında olan ve ülkemizin bu noktaya gelmesi için verilen bütün emeklerin farkında olan öğrenciler yetiştirmek. Uğur Okulları olarak, Atamızı, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte medreselerin kapatılması, Türk Alfabesi\'nin ve Türk Dil Kurumu\'nun ilanıyla birlikte Atatürk liderliğinde çocuklarımız için çok önemli kararlar alınmış. Öğrencilerimizin bu sürecin farkında olması ve her daim Atatürk ve cumhuriyetine sahip çıkan gençler yetiştirmek biz eğitimcilerin her daim görevi\" diye konuştu. \"O ANLARI YAŞAYARAK DUYGULANDIK\" Koroda yer alan 10 yaşındaki Sena Bilge, şarkıları seslendirirken çok duygulandığını belirtti. Bilge, \"Çok büyük emekler harcayarak öğretmenlerimizin de yardımıyla provalarımızı gerçekleştirdik. Her provada o anları yaşayarak duygulandık. Bu şarkıların gerçek hikayelerden esinlenerek yazıldığını öğrenmek beni çok duygulandırdı\" ifadelerini kullandı. \"ŞARKILARI KALBİMLE SÖYLEDİM\" Eren Yaprak ise şarkıları kalbiyle söylediğini anlatarak, \"Hepimiz cumhuriyetimizi kuran Atatürk\'ü aramızdan ayrılışının 80\'inci yıl dönümünde anmak için buraya geldik. Bana destekleri için okuluma, öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Kendimi Atatürk döneminde yaşamış kişilerin yerine koydum ve şarkıları kalbimle söyledim\" dedi.