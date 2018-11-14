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(Görüntülü) 1 yaşındaki bebeğin boğazına 50 kuruş takıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin boğazına 50 kuruş metal para sıkıştı

14 Kasım 2018 01:52

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin boğazına 50 kuruş metal para sıkıştı. 

İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi\'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Muhammed Osman, odada yere düşürülen 50 kuruş metal parayı eline alıp ağzına attı. Bebeğin yutmaya çalıştığı metal para boğazına sıkıştı. Parayı yuttuğunu gören aile, bebeği İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü.Yapılan tetkikler de yemek borusunda paranın bulunduğu tespit edilen ve bebeğin sevk edilmesine karar verildi. Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk bölümüne sevk edildi.

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