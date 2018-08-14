(Görüntülü) 1 tonluk 'Şampiyon' adlı kurbanlık boğanın fiyatı 16 bin lira

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla Çankırı’da kurulan kurban satış alanında hareketlilik başladı. Pazarın en büyük kurbanı 1 ton ağırlığındaki ‘Şampiyon’ adlı boğa, 16 bin TL’ye alıcısını bekliyor. Çankırı’da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri, satışların şu an için beklentinin altında olduğunu belirtti. Pazarın en büyük kurbanlık hayvanını satan Gürhan Aktikan, ‘Şampiyon’ adını verdiği simental cinsi boğası için 16 bin TL istiyor. Çorum’dan Çankırı’ya kurban satışı için geldiğini belirten Aktikan, “Hayvanımız 1 ton ağırlığında, 550 kilogram da gargaset. 3 yaşında simental cinsi ‘Şampiyon’ adını verdiğimiz kurbanlığımız için 16 bin TL istiyoruz. Arpa ağırlıklı besledik. Kurbanlık için şimdilik alıcısını bekliyoruz” dedi. 1 tonluk ‘Şampiyon’u gören vatandaşlar da meraklı gözleri üzerinden alamıyorlar.