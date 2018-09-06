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(Görüntülü) 1 saat içinde 7 evi soyan hırsız yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 saat içerisinde 7 eve girerek para ve ziynet eşyaları çalan hırsız yakalandı

06 Eylül 2018 19:30

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, 1 saat içerisinde 7 eve girerek para ve ziynet eşyaları çalan hırsız yakalandı.

19 Ağustos tarihinde, Kartepe\'de 7 eve giren 3 hırsız, yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalarak kayıplara karıştı. Polis, çevrede bulunan güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.K. (21) ve başka bir hırsızlık olayından dolayı şu anda cezaevinde bulunan 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 2 arkadaşının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, A.K.\'nin İstanbul Maltepe\'de bulunduğunu belirledi. A.K., Maltepe\'de yakalanarak İzmit\'e getirildi. A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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