(Görüntülü) 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE DARÜLACEZE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kimi evsiz kaldığı için kimi de terk edildiği için Darülaceze\'ye geldi. Her birinin farklı bir hayat hikayesi var ama ortak noktaları hep birlikte, bir arada üretmek ve tüm günü birlikte geçirmek. Okmeydanı\'ndaki Darülaceze Başkanlığı\'nda yaşayan yaşlılar, resim yapıyor, örgü örüyor, gazete kağıtlarından çanta tasarlıyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Darülaceze\'de yaşlılar, ziyaretçilerini bekliyor.







\"EVSİZ KALINCA BURAYA GELDİM\"



Darülaceze\'de yer alan rehabilitasyon merkezinde yaşlılar için çeşitli aktivite salonları bulunuyor. Yaşlılar, bu salonlarda hem üretiyor hem de birlikte zaman geçiriyor. Onlardan biri de Leyla Argon. Haziran ayından itibaren Darülaceze\'de kaldığını söyleyen ve rehabilitasyon merkezinde kapı süsleri yapan Argon, \"Daha önce Avcılar\'da üst geçitte kışın çorap, yazın da su satıyordum. Sonra bir adam beni dolandırdı. Zorla kredi çektirdi. Tabii öyle olunca banka, maaşımdan kredi için para kesmeye başladı. Evimi de aldı. Ben de evsiz kalınca buraya geldim. Dolandıran kişi ile aynı üst geçitte çalışıyorduk, o başka bir şey satıyordu. 18 Haziran\'dan beri burada, rehabilitasyonda çalışıyorum\" dedi.







\"EVLAT ACISI TAŞINAMAYACAK BİR YÜK\"



Darülaceze sakinlerinden Gülşen Bartınlı ise 7 Eylül\'de Darülaceze\'ye gelmiş. Daha önce Yeşilpınar\'da tek başına yaşadığını söyleyen Bartınlı, \"Üç sene evvel ikinci oğlum beni terk etti. Beraber yaşıyorduk. Ben hasta vaziyetteyken, yatağımda terk etti. Geçtiğimiz sene artık iş göremez hale geldim. Dört tane tehlikeli hastalığım var. Bunlardan dolayı sık sık komaya giriyordum. Buraya gelmeye karar verdim. Burada çok iyi bakılıyorum. İki evladımı kaybettikten sonra depresyona girdim. Evde tedavim yapılıyordu. Burada yeniden doğdum. Tabii onların acısı içimde çok büyük bir yara. Evlat acısı taşınamayacak bir yük. 10 sene evvel 33 yaşında oğlumu kaybettim 3 sene evvel de en büyük oğlumu 54 yaşında kaybettim. Şimdi yaşasaydı 57 yaşında olacaktı\" dedi. Gülşen Bartınlı, Darülaceze\'deki günlerini arkadaşları ile birlikte örgü örerek geçiriyor.







4 SENEDEN BERİ DARÜLACEZE\'DE RESİM YAPIYOR



Talip Aydoğan ise 4 seneden beri Darülaceze\'de kalıyor. Aydoğan, resim atölyesinde her gün resim yapıyor. Aydoğan, Darülaceze\'ye gelme sebebini, \"Mecbur kaldım buraya gelmeye. Evim yandı. Bir evim de selde gitti. Ondan sonra da üst üste geldi her şey. Kazalar geçirdim, ameliyatlar geçirdimö sözleri ile anlattı.



Darülaceze\'de çok rahat olduğunu belirten Talip Aydoğan,öÇok memnunum. Burası artık yuvam oldu. Buraya gelmeden önce de resim yapıyordum. 8-9 yaşında resim yapmaya başlamıştım. Zaten küçükken hocamız söylemişti bana.\'Sen büyüdüğünde ressam olacaksın\' demişti. Dediğinin aynısı çıktı. Boş zamanlarımda resim yapıyordum. Burada ilerlettim\" diye konuştu.







KUŞLAR, EN İYİ ARKADAŞI OLDU



Darülaceze bahçesinde akülü sandalyesi ile gezen Hikmet Nazlı\'nın peşindeki kuşlar O\'nu hiç yalnız bırakmıyor. Nazlı, yanında taşıdığı yemler ile bahçede sürekli kuşları besliyor. Hikmet Nazlı, kuşların kendisine gelme sebebini ise, \"Kuşların hepsi bana geliyor çünkü ben onlara yem veriyorum. Alıştırdım onları eğittim. Bunlar yabani güvercinler. Gün boyu onlarla vakit geçiriyorum. Buraya geleli 21 sene oldu. Önceden ablamın ya da kardeşlerimin yanındaydım ama hastalığım vardı. 32 yaşında buraya geldim. En iyi arkadaşlarım kuşlar oldu. Bunlardan zarar gelmez. Ben nereye gidersem oraya gelirler. Yem almaya giderim, arkamdan gelirler\" ifadeleri ile anlattı.







\"YAŞLILARA İLGİ VE ALAKA SADECE SENEDE 1 GÜN OLMASIN\"



Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, \"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\" için, \"Yaşlılara ilgi ve alaka sadece senede bir gün veya pazartesi günü olmasın. Yaşlılarımıza 365 gün 24 saat ilgi ve alaka olsun. Burası 365 gün 24 saat yaşlılara hizmet veren bir yer. Buraya da yaşlıları ziyarete insanlarımız her gün, haftanın 7 günü sabah 10\'dan akşam 5\'e kadar, yaz mevsimin de biraz daha süreyi uzatıyoruz. Ziyarete geliyorlar. İşin sevindirici tarafı ziyarete gelenlerin yaklaşık yüzde 80\'i genç\" dedi.







\"AYDA 10 BİN CİVARINDA ZİYARETÇİ GELİYOR\"



Cebeci, Darülaceze\'de sadece yaşlıların yaşamadığını belirterek,\"Burada engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da var. Yaşlı sayılarımız diğerlerine göre daha fazla. Ortalama ayda 10 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bugüne kadar milletin bağışladığı mülklerden elde ettiğimiz kira gelirleri, tasarruftan elde ettiğimiz gelirler ve bağışlarla ortalama bin kişiye yemek çıkarıyoruz. 510 civarında sakinimiz var. 450 civarında da çalışanımız var. Darülacezelik olmadan, Darülaceze\'ye gelin. Görün. Fikren, ruhen, gerekli katkıları vermelerini toplumdan istiyoruz\" şeklinde konuştu.







YAŞLI NÜFUSU YÜZDE 17 ARTTI



TÜRKİYE YAŞLANIYOR



1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu\'nun(TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye\'de yaşlı nüfusun giderek arttığını ortaya koydu. Yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı. TÜİK\'in 2017 yılına ilişkin \"İstatistiklerle Yaşlılar\" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye\'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385\'e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5 oldu.







YAŞLI KADIN ERKEKLEREN FAZLA



Yaşlı nüfusun yüzde 44\'ünü erkek, yüzde 56\'sını kadın nüfus oluşturdu.







EN UZUN YAŞAM SÜRESİ TUNCELİ\'DE



TÜİK verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Tunceli\'yi 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il de 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis\'i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile Ardahan ve Gaziantep izledi. Türkiye\'de kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıldır olarak belirlenirken,85,7 yıl ile Tunceli en uzun yaşayan kadınları barındıran il oldu. Tunceli\'yi 84,3 yıl ile Giresun ve 83,7 yıl ile Mardin ve Rize illeri takip etti. En düşük değer 77,5 yıl ile Ağrı\'da. Muğla ise 83,5 yıl ile kadın nüfusu için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 6. il oldu.