T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İstanbul'da "Makas" Kazası Kamerada

Haber: İstanbul DHA O-3 Bağlantı yolunda makas atan sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı

05 Haziran 2018 13:53

Haber: İstanbul DHA O-3 Bağlantı yolunda makas atan sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı. TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönündeki kaza geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Makas atarak ilerleyen bir araç kazaya neden oldu. Makas atarak ilerleyen otomobil en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. Ancak otomobil minibüsle bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs de yol ortasında savruldu. Arkadan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA O3 BağlantıTEM Otoyolu O3EsenlerAksarayMakasAncakKazaArkadanKazada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24