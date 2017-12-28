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(GÖRÜNTÜLERLE) ŞUÇ ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Eyüpsultan'da bir kişiyi kaçırıp ve rehin tuttuğu öne sürülen 'Şirinler' üyesi 6 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

28 Aralık 2017 22:00

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
Eyüpsultan\'da bir kişiyi kaçırıp ve rehin tuttuğu öne sürülen \'Şirinler\' üyesi 6 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesi\'nde M.E.\'nin kaçırılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 Aralık\'ta M.E.\'nin rehin tutulduğu Güngören\'deki bir iş merkezinde operasyon düzenledi.
Olayla ilgili \'Şirinler\' grubu üyesi olduğu öğrenilen H.K., F.Ö., C.E., Ü.B., M.A. ve Ö.Ş. gözaltına alındı. 
Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. 
 
DAİRELERE İPOTEK KOYDURTTUĞU İÇİN KAÇIRILDI İDDİASI
M.E.\'nin, 775 bin lira alacağı olduğu A.H.\'nin dairelerine ipotek koydurduğu; A.H.\'nin de bunun üzerine H.K.\'ya yüklü miktarda para ödeyerek M.E.\'yi kaçırttığı iddia edildi. 


Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri;
-Şüphelilerin gözaltına alınarak polis otosuna bindirilmesi
Polis kamerasından;
-Operasyon anından görüntü
-Özel harekatçıların evlere girişi
-Yapılan gözaltılar
-Evde yapılana aramalar
-Tabanca ele geçirilmesi
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

28.12.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171228190

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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