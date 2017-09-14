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(GÖRÜNTÜLERLE) HERAKLES LAHDİ TÜRKİYE'DE 

Haber: Hüseyin Aslıyüce / İSTANBUL(DHA) Yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu  Zürih'ten Türkiye'ye getirildi

14 Eylül 2017 04:05

Haber: Hüseyin Aslıyüce / İSTANBUL(DHA)
Yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri sonucu  Zürih\'ten Türkiye\'ye getirildi.
Antalya\'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti\'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, bakanlık yetkilileri tarafından 6 Eylül\'de Cenevre\'de teslim alınmıştı.
Lahit, 10 günlük tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletildi. Kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlanan lahit, bu sabah kamyonla Cenevre\'den  Zürih\'e götürüldü.  Ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla saat 22.30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getirildi.
Herakles Lahdi, Atataürk Havalimanı\'ndaki kargo terminaline taşındı. Lahit yarın THY\'nin tarifeli uçağıyla Antalya\'ya saat 08.40\'da  götürüleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Lahdi getiren uçak
-Lahdin çıkarılması
-Lahdin araca yüklemesi 
-Araçla THY Kargo bölümüne götürülmesi
-Genel ve detaylar 

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