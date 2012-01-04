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Görüntüleri silerken tespit edilen 2 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 15:54

-Görüntüleri silerken tespit edilen 2 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen ''Danıştay saldırısında kamera kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığı'' iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, görüntüleri silerken kameraların tespit ettiği öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, gözaltına alınanlar arasında Danıştay'ın güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri silerken yine kameralar tarafından tespit edildikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedildi. Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''3 Mayıs 2006 ile 17 Mayıs 2006 tarihleri arasında Danıştay binasının güvenliği ile ilgili kameraların arıza nedenlerinin, hangi tarihlerde OYAK savunma ve güvenlik şirketine bildirildiği, ayrıca bu tarihler dışında kameraların arıza yapıp yapmadığına'' ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırmıştı. TÜBİTAK'ta görevli bilirkişi Hayrettin Bahşi'nin güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyerek hazırladığı ön rapor ve bilirkişi raporu mahkemeye gönderilmişti. ''Danıştay silinemeyenler'' klasöründeki 244 kamera kaydını inceleyen bilirkişi Hayrettin Bahşi'nin hazırladığı raporda, hard diskin 16 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay'dan OYAK firması tarafından geri alındığının tutanaklarda ifade edildiği belirtildi.  Verilen DVD içerisinde, bu tarihten sonraki 22 Mayıs 2006 ve 6 Haziran 2006 tarihlerine ait kayıtların da bulunduğu ifade edilen raporda, 22 Mayıs 2006 tarihli kayıtların nasıl oluşturulduğu konusunda kanaate ulaşılamadığı kaydedildi. Bu tarihli kayıtlarda bir büro içerisinde kişilerin çalışmasıyla ilgili görüntülerin bulunduğu anlatılan raporda, firma tarafından iletilen DVD'deki dosyaların 6 Haziran 2006 tarihinde oluşturulduğu ya da kopyalandığının gözlemlendiği vurgulandı. Bu tarihle ilgili de DVD'de kamera kayıtlarının mevcut olduğu, ancak bu kayıtlarda görüntü bulunmadığı kaydedilerek, dolayısıyla firma tarafından o tarihte hard diskle bir işlem yapıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

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