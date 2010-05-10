'Görüntülerin adresi Toronto'

T24-



Görüntüler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müdahalesiyle durdurulurken, Emniyet yetkilileri de hızlıca araştırmaya başladı. Baykal'ı istafaya götüren görüntülerin kaynağı olarak belirlenen Haber Vaktim isimli sitenin kaynağını araştırdı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele biriminin yaptığı tespitle site sahibi Ankara'da geçtiğimiz Cumartesi günü Murat D. adlı kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce götürüldü.





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Milliyet gazetesinin haberine göre burada ifadesine başvurulan Murat D., sitenin sahibi olduğunu ancak görüntüleri internette dolaşırken tesadüfen Metacafe isimli bir sitede bulduğunu söyledi. Yurtdışı kaynaklı bu siteden haber niteliği taşıdığı için görüntüleri alıp yayınladığını söyleyen Murat D., daha sonra yayın yasağı nedeniyle kaldırdığını ifade etti.





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Bu gelişmenin ardından Metacafe isimli siteye ilişkin kayıt arayan polis yetkilileri, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'na kaynak araştırması için başvurdu. Yapılan ilk tespit ise Baykal'ın görüntülerini yayınlayan sitenin Kanada Toronto'da merkezli bir adrese sahip olduğu yönündeydi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi veren emniyet yetkilileri, bilgi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla "istinabe" yöntemiyle (başka bir ülkede işlenen suç için, diğer bir ülkede bulunan şahsın ifadesine başvurulması) internet sitesinin sahiplerinin ifadesinin alınması için resmi yazılması istendi.





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