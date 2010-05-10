T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Görüntülerin adresi Toronto'

Baykal'ın istifasına neden olan görüntülere ilişkin bir kişinin ifadesi alındı.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- CHP Lideri Deniz Baykal'ın istifasına neden olan görüntülere ilişkin polisin yaptığı araştırmada, yayını yapan bir internet sitesinin sahibi Murat D. isimli bir kişinin ifadesi alındı. Murat D. ifadesinde görüntüleri tesadüfen bulduğunu ve yurtdışı kaynaklı Metacafe isimli internet sitesinden kopyaladığını söyledi.


Baykal iktidarı komployla suçladı, istifa etti


Görüntüler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müdahalesiyle durdurulurken, Emniyet yetkilileri de hızlıca araştırmaya başladı. Baykal'ı istafaya götüren görüntülerin kaynağı olarak belirlenen Haber Vaktim isimli sitenin kaynağını araştırdı.

 

Erdoğan: Yalanlayamaması üzüntümüzü arttırdı


Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele biriminin yaptığı tespitle site sahibi Ankara'da geçtiğimiz Cumartesi günü Murat D. adlı kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce götürüldü.


Gülen Cemaati: Baykal yiğitlik, dürüstlük yaptı


Milliyet gazetesinin haberine göre burada ifadesine başvurulan Murat D., sitenin sahibi olduğunu ancak görüntüleri internette dolaşırken tesadüfen Metacafe isimli bir sitede bulduğunu söyledi. Yurtdışı kaynaklı bu siteden haber niteliği taşıdığı için görüntüleri alıp yayınladığını söyleyen Murat D., daha sonra yayın yasağı nedeniyle kaldırdığını ifade etti.


Baykal'ın 47 yıllık siyasi hayatı


Bu gelişmenin ardından Metacafe isimli siteye ilişkin kayıt arayan polis yetkilileri, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'na kaynak araştırması için başvurdu. Yapılan ilk tespit ise Baykal'ın görüntülerini yayınlayan sitenin Kanada Toronto'da merkezli bir adrese sahip olduğu yönündeydi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi veren emniyet yetkilileri, bilgi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla "istinabe" yöntemiyle (başka bir ülkede işlenen suç için, diğer bir ülkede bulunan şahsın ifadesine başvurulması) internet sitesinin sahiplerinin ifadesinin alınması için resmi yazılması istendi. 


Baykal'ın istifa açıklamasının tam metni

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24