Görüntülerdeki kişiler onlar ama montaj var

T24 - Emniyet Kriminal Dairesi, internette yayınlanan görüntülerdeki kişilerin kesin olarak Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve Can Baytok olduğunu belirledi. Videonun ilk ve son bölümünde de montaj tespit etti.



Hürriyet'ten Soner GÜREL'in haberine göre, CHP lideri Deniz Baykal’ın istifasına yol açan görüntüler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Savcısı Bülent Yücetürk’ün talebi üzerine Emniyet Kriminal Dairesi Başkanlığı’nca incelendi. Savcıya gönderilen raporda, kamera görüntülerinin başlangıç ve sonuç bölümlerinde yapıştırma kısımlar olduğu belirlendi. Raporda, görüntülerdeki kişilerin Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve eşi Can Baytok olduğu da kayda geçirildi.



Savcı istemişti



Baykal’ın avukatlarının suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcı Yücetürk, Baykal’ın bilgisine başvurmak istemiş, ancak bu istemi kabul edilmemişti. Bunun üzerine Yücetürk, internette yayılan görüntülerin incelenmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube Müdürlüğü’ne talimat vermişti.



İnceleme sonuçlandı



Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın desteği ile görüntüler üzerinde yapılan inceleme önceki gün sonuçlanarak Savcı Yücetürk’e teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, görüntü üzerinde yapılan kriminal incelemede, yaklaşık 9 dakikalık görüntünün başlangıç bölümünde birkaç yerde yapıştırma tespit edildi. Aynı yapıştırmanın görüntünün son bölümlerinde de yapıldığı polis raporunda yer aldı.



Kişiler gerçek



Raporda, görüntülerdeki üç kişinin Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve eşi Can Baytok olduğunun kesin olarak tespit edildiğine yer verildi. İncelemede ayrıca görüntüler içerisindeki sesin silindiği de belirlendi. Savcının rapor doğrultusunda soruşturmayı genişleterek önümüzdeki günlerde Baykal, Nesrin ve Can Baytok ’un bilgisine başvurabileceği kaydedildi.