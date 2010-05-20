'Görüntülerdeki kişiler Baykal ve Baytok değil'

T24- Deniz Baykal’ın istifasına neden olan video kaseti inceleyen bu konuda uzmanlaşmış Ulusal Kriminal Bürosu, Baykal'ın mayolu fotoğrafları ile Nesrin Baytok'un çeşitli görüntülerinin alınarak montaj yapıldığını açıkladı. Açıklamada, 'Baykal ile Baytok arasında ilişki yoktur' denildi.

Londra ve Türkiye'de ofisi olan Ulusal Kriminal Bürosu’nun hazırladığı rapor Baykal’ın avukatları aracılığıyla savcılığa gönderildi. Teknik raporu hazırlayan Ulusal Kriminal Bürosu’nun Uğur şunları söyledi:



Sayın Deniz Baykal’ın görüntüsünün analizini, anomalilerin tespitini, ayrıştırılmasını raporlanmasını istediler.İddia edilen bir cinsel olaya giriştiği iddia edilen sayın Deniz Baykal’ın vücudunun morfolojik izleriyle, bizim elimizde sayın avukatı tarafından tespit edilen ve elimizde bulunan Sayın Baykal’ın mayolu resimleri, ayrıca Nesrin Baytok’un, TBMM’deki muhtelif yan yana oldukları ve videolardan alınan resimler tarafımızdan incelendi.Sayın Deniz Baykal’ın bu olayda, sayın Nesrin Baytok’la ilişkinin olmadığı düşüncesindeyiz. Burada montaj kullanılmak suretiyle, bu görüntünün biz kriminal incelememizde modifikasyonla değiştirildiği kanaatindeyiz.

GÖRÜNTÜLER MONTAJ



Birinci odadaki kişilerin sayın Deniz Baykal’ın olduğu varsayımı üzerine bir analiz yapıldı. Oysaki birinci bölümdeki varsayılan kişinin de, birinci bölümdeki baş kısmının muhtemelen ayakta duran bir Deniz Baykal videosundan montajlanmasıyla yapıldığını düşünmekteyiz.

İkinci bölümde cinsel temas sağlandığı ileri sürülen bölümdeki erkek ile birinci bölümdeki erkek daha orta boylu, ikinci bölümdeki erkek zayıf uzun boylu birisidir. İkinci bölümdeki erkek bacak adaleleri itibariyle bacak adalelerini kuruluşumuzun uzmanları inceledi. Oradaki vücutta, bacakta ve baldırda dağılan kıl yapısını incelediler. Buradaki yapının Deniz Baykal'ın avukatı tarafından tarafımıza verilen görüntüler nedeniyle benzer bir kişiye ait olduğu belirlenmiştir.

Bu olay bugün piyasa bolca satılan, verici kameralarla alındığını biz düşünüyoruz. Bu gibi kameralarla alınan görüntülerin, alım esnasında alıcıların kullanılabileceği, bunlarla dışarıdan izlenebileceği bir sistem kullanılmış olabilir. Aceleye getirilmiş bir iş olabilir.



MONTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜREN HUSUSLAR



Bu görüntülerdeki dikkat çeken hususlar:

İlk oda görüntüsünde sayın Baykal olduğu öne sürülen kişinin oturmakta olduğu, sol karedeki yapının daha mütevazı olduğu, sağ karedeki odaların ayrı ayrı yerler olduğu düşünülmektedir.

Sol taraftaki görüntüde, rahat ve kendinden emin tavırları kişinin bulunduğu odaya hakim olduğu izleniyor. İlk odadaki sağ gömlek kolunun az katlanmamış olduğu, ancak ayağa kalkışta, gömleğinin kollarının yarım saniyede dirseğe kadar katlandığı görülmüştür.

Bu olay, ilk odadaki gerçek Deniz Baykal görüntüsü üzerinde oynama yapıldığını gösteren bir durumdur.

Kamera olan bir yerde soyunup giyinmesi, eşyalarını gardıroba bırakması, oradaki kişinin kameraya poz verdiği intibasını yaratmaktadır.

İkinci bölümdeki kısımda, görüntünün bir bölümünde asıl pantolonunu alırken göründüğü, bir erkeğin soyunduğu yerde pantolonunu götürüp gardıroba asması uygun olmayan şüpheli bir hareket olduğu görüşündeyiz.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KADININ BAYTOK OLDUĞUNU İDDİA ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Görüntüler birkaç 'frame'den meydana gelir, bunların kesilmesi, eksiltilmesi, yer değiştirmesi mümkündür.

Nesrin Baytok olduğu iddia edilen, ikinci bölümde odadaki bir hanımın gizlenen kameranın önünden çıplak geçtiği, bir defa da önden gelerek ön ve arka tarafının gösterildiği bölümde 'frame'lerin yer değiştirildiğini düşünüyoruz.

Yatakta fiil olay görülmemektedir. Ortada böyle bir olay yok ise, bu görüntülerin frame ekleme-çıkarma yöntemiyle yapıldığını düşündük.

Görüntülerdeki kişinin sayın Deniz Baykal olduğunu iddia ve ispat etmek asla mümkün değildir. İddia edilen diğer bayanın Nesrin Baytok olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

BAŞBAKAN 15 SENE ÖNCE BİZDEN YARDIM İSTEDİ



Biz Ulusal Kriminal büro olarak sadece doğru dürüst iş yaparız. Bundan 15 sene kadar önceydi. Bugün sayın Başbakanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı.

İdris Naim Şahin bey bizimle temas kurdu. Sayın Başbakanımızın o günlerdeki önemli bir sıkıntısından bahsetti. Bizden teknik yardım istediler. Dilekleri yerine getirdik.

Sayın başbakanımızın o günlerde kendilerinin odasındaki konuşmalarının başka yerler tarafından dinlenildiği şekilde bir sıkıntısı vardı. Biz de kendilerine yardımcı olduk. Burada bunu vurgularken, partilerüstü bir iş yaptığımızı vurguladım.

KASETİ İNTERNETE VERENİN AMACI NEYDİ?



Baykal'ın avukatı Yılmaz:

Çok basit bir incelemeyle kravatların, çorapların renklerinin tutmadığı, bu kadar basit hatalar yapılmasına rağmen ciddi bir mağduriyet oluştuğu açıktır. Bu kaseti internete veren kişinin amacı nedir?

Hükümetin görevi, bu kasetin kimin ne amaçla bu şekilde sunum yaptığı, gündemi değiştirdiği ve sayın Deniz Baykal’ın türkiye’deki siyasi hayatına neden son verdirilmek istendiğini araştırmaktır.