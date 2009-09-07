Görüntüler yargıdan 8 yıl nasıl saklandı

Nuri ve Vedat Ergin Kardeşler’in avukatı Hikmet Çarboğa, 2000 yılında Uşak Cezaevi’nde çıkan isyan sırasında jandarma yetkililerince çekilen görüntüler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Görüntülerin sekiz yıl sonra ortaya çıkmasının nedenini sorgulayan Çarboğa, “İsyan davasının dosyasına konulan görüntülerde, müvekkillerimin Veli Küçük ve Mustafa Duyar cinayetine ilişkin sözleri yer almıyordu” dedi.

Yıllar sonra Ergenekon soruşturması kapsamında ortaya çıkan görüntüler, isyan sırasında Vedat Ergin’in “Bizi Veli Küçük'e sorun” diye bağırdığını, Nuri Ergin'in de “Devlet bize Mustafa Duyar'ı öldürttü” dediğini ortaya koymuştu.

Peki bu görüntüler, neden ve nasıl sekiz yıl sonra ortaya çıktı?

Veli Küçük ve Mustafa Duyar'la ilgili bölümü kim yargıdan sakladı?

Avukat Hikmet Çarboğa, isyan sırasında görüntüleri jandarma yetkililerinin kaydettiğini belirterek, bize şu açıklamayı yaptı:

“2000 yılındaki isyan sırasında çekilen video kaset çok enteresan bir şekilde, tam 8 sene sonra, Ergenekon Savcılığı'na ulaştı. Kasette Nuri Ergin, ‘Bana bu devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü’ diyor. Vedat Ergin ‘Bizi Veli Küçük'e sorun’ diye sesleniyor. Uşak’taki isyan davasını yıllarca avukat olarak takip ettim, mahkeme dosyasında olaya ait video kasetler vardı. Bu kasetlerin yazılı tape’leri de dosyada bulunuyor. Mahkeme heyeti ve bizler, bu kasetleri duruşmada barkovizyondan izledik. Ancak o kasetlerde bu görüntüler bulunmuyordu. Öte yandan Nuri ve Vedat Ergin, Mustafa Duyar'ı öldürtmekten dolayı Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyorlardı. Mademki, devletin elinde böyle bir kaset vardı, neden Nuri Ergin'in aleyhinde delil teşkil edecek bu kaset, Afyon Savcılığı'na veya ilgili mahkemeye zamanında gönderilmedi. Aynı kaset nedense yıllar sonra, Ergenekon Savcılığı'na gönderildi. Kim veya kimler bu kasetin orijinal halini yıllarca ellerinde tuttu? Ve kaset, hangi amaçla Ergenekon Savcılığı'na gönderildi? Müvekkillerimin yargılandığı dava dosyalarında olmayan bu kaset neden şimdi ortaya çıkartıldı? Bunun asıl amacının ne olduğunu, yeniden görülmeye başlayacak Uşak Cezaevi olaylarıyla ilgili davada sonuna kovalayacağız. Gerçeğin hukuk yolu ile ortaya çıkması için mücadele vereceğiz.”

UŞAK CEZAEVİNDEKİ İSYANDA BASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER - VİDEO





