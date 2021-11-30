Görüntüler iddianameye eklendi: AKP'li vekilin oğlu memura rüşvet vermiş

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın Akçakale Gümrük Müdürlüğü yetkilisi Mustafa Ataman’a rüşvet verdiği tespit edildi. Rüşvet vererek iki aracın Suriye'ye kaçak geçişini sağladığı belgelenen Hasan Akay, rüşvet suçundan yargılanıyor.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Yılmaz ve İsmail Akdemir isimli kişilerin “Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu” işlediğini belirterek bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma, Hasan Akay’a uzandı.

Başsavcılık, Hasan Akay’ın da aralarında yer aldığı zanlıların defalarca Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a rüşvet vererek kaçak olarak birçok aracın Suriye’ye geçişini sağladığını belirledi.

Hazırlanan iddianamede, yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Akay’ın da Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a 5 Aralık 2020 tarihinde rüşvet verdiği belirtildi. Ataman’ın odasına yerleştirilen kamera ile rüşvet anı ve zanlıların rüşvet alışverişi esnasındaki konuşmaları belgelendi.

Hazırlanan iddianamede, rüşvet anının görüntüleriyle birlikte şu ifadelere yer verildi:

“Elde edilen görüntü değerlendirildiğinde, Hasan Akay isimli şahsın pandemi sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı gününde, kendisi ve beraberinde bulunan şahısların gümrük kapısından usulsüz olarak geçmesi karşılığında Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ataman isimli şahsa para vererek rüşvet verme suçunu işlendiği tarafımızca değerlendirilmiştir.

Hasan Akay’ın rüşvet vererek iki aracın sınırdan Suriye'ye geçişini sağladığı belirtilen İddianamede, “5 Aralık 2020 günü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasında Hasan Akay isimli şahsın, Ataman isimli şahsın sol tarafına yaklaşarak pantolonunun sol cebinden çıkararak saydığı ve miktarı belli olmayan parayı masanın alt tarafından Mustafa Ataman isimli şahsa verdiği anlaşılmıştır” denildi. Sınırdan kaçak olarak geçişine izin verilen araçlarda ne taşındığı ilişkin de bir bilgiye yer verilmedi.

Mustafa Ataman, ifadesinde ise “Hasan Akay’ın kendisine para verip vermediğini hatırlamadığını” söyledi.

İddianamede yer alan ve Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasına yerleştirilen gizli kamera ile 5 Aralık 2020 tarihinde sanıklar Ataman, Hasan Akay ve Ahmet Ayan arasında şu skandal konuşmalar kaydedildi:

-Mustafa Atama: İlla Kaymakama beni görevden aldıracaksınız.

-Hasan Akay: Biz senin arkandayız kim seni görevden alabilir ya?

Ahmet Ayan: Sayfan tertemiz müdürüm.

-Hasan Akay: Bir de Karadenizlisin müdürüm. Direkt Erdoğan'ın hemşerisisin. Kim sana bir şey yapabilir?... Müdürüm kaymakamın sahada ne işi var? Aramada ne işi var?

-Mustafa Ataman: Bakıyor, geliyor işte…

-Hasan Akay: Bir daha kaymakamı buraya sokarsan ben ahbaplığımı keserim ha.

-Mustafa Ataman: Dört aydır… Dört aydır gidip geliyor.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise oğlu Hasan Akay’ın rüşvet vermesinin ve rüşvet suçundan yargılanmasının bir “haber değeri taşımadığını” iddia ederek, “Oğlumun suçu varsa mahkeme cezasını verir” dedi.