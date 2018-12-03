"Görüntüler emniyeti yalanlıyor, çığlık atmasın da ne yapsın?"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Balat'ta trafik polisleri tarafından ehliyeti olmadığı için ceza yazıldığı ve buna tepki göstererek bağırdığı belirtilen öğretmen için "Görüntüler emniyeti yalanlıyor" dedi. "Çığlık atmasın da ne yapsın" diye soran Zeyrek, "Eğitimli bir insanı o sinir krizine iten muameleyi sorgulamazsak, o kriz bir gün bir yol kenarında hepimizin başına gelebilir" ifadesini kullandı.

Polisler tarafından çekilerek sosyal medyadan yayınlanan görüntülerdeki kadının, İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Özlem Atan Tarlacı olduğu öğrenilmişti.

Zeyrek, Tarlacı hakkında "Çığlık atmasın da ne yapsın?" başlığıyla (3 Aralık 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Google başına geçip “çığlık atan kadın” yazdığınızda doğrudan Özlem Atan Tarlacı'nın sinir krizi geçirdiği sahnelerle karşılaşıyorsunuz.

Ya da tam tersi…

Google hazretlerine Özlem Atan Tarlacı'yı sorsanız, artık karşınıza Boğaziçi, İTÜ gibi üniversitelerde eğitim görmüş Haliç Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen değil, “çığlık atan kadın” olduğu bilgisi geliyor.

Görüntüleri izlediğimde ilk tepkim “artık kadını nasıl çıldırttılarsa” olmuştu.

Olayın gelişimini takip ettiğimde de gördüm ki Özlem Atan Tarlacı'yı gerçekten çıldırtmışlar.

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