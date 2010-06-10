Görüntüler bilginiz dahilinde mi çekildi?

T24

Açıkça konuşulmaya başlandı

‘Arınç suçüstü yakalandı’

CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Kendisine tavsiyem, çok fazla konuşmasın. Sayın Baykal da geçmişte yargılanan insanların avukatlığına soyunmuştu. Bu ona pahalıya mal oldu. Kılıçdaroğlu ısrar ederse ona da pahalıya mal olabilir” yönündeki sözlerini TBMM’ye taşıdı.Mengü, Arınç’a, “Açıklamalarınıza göre Deniz Baykal’ın TCK’ya göre suç teşkil eden görüntülerinin çekilmesi ve yayınlanması hükümetinizin ve şahsınızın bilgisi dâhilinde mi yapılmıştır?” diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de “Sayın Arınç, Baykal’a yönelik benzer bir komplonun, Sayın Kılıçdaroğlu için de yapılabileceğinin işaretini vermektedir” dedi.Mengü, Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Mengü, Arınç’ın, Kılıçdaroğlu hakkındaki, “Kendisine tavsiyem, çok fazla konuşmasın ve sözlerini ölçerek doğru olduğunu bildikten sonra konuşsun. Sayın Baykal da geçmişte yargılanan insanların avukatlığına soyunmuştu. Bu ona pahalıya mal oldu. Kılıçdaroğlu ısrar ederse ona da pahalıya mal olabilir” sözlerinin basında yer aldığını anımsattı. Mengü, önergesinde şu ifadelere yer verdi:“Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen dava hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘bu davanın savcısıyım’ demesi üzerine, Baykal ‘davanın avukatıyım’ diyerek tepkisini ortaya koyduğu herkesçe bilinmektedir. CHP, Ergenekon davası dışında birçok davayı yakından izlemekte ve hukuksuzluğa karşı mücadelesini sürdürmektedir. Yaptığınız açıklamalardan Baykal’ın maruz bırakıldığı ahlâk dışı komplonun hükümetinizin bilgisi dâhilinde olduğu iddiaları daha önce de ortaya atılmış, bu açıklamanızdan sonra bu iddialar kamuoyunda açıkça konuşulmaya başlanmıştır.”Mengü, Arınç’a, “Açıklamalarınıza göre, Deniz Baykal’ın, Türk Ceza Kanunu ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ başlıklı 135. maddesine göre suç teşkil eden görüntülerinin çekilmesi ve yayınlanması, hükümetinizin ve şahsınızın bilgisi dâhilinde mi yapılmıştır?” diye sordu.Hamzaçebi de TBMM’de gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:“Sayın Kılıçdaroğlu’nu kendi üslubuyla uyardı, ancak bu uyarı cümleleri tehdit kokan cümlelerdi. Kılıçdaroğlu ile ilgili hükümet elinde herhangi bir şey tutuyorsa, bunu da derhal ortaya koysun. Sayın Başbakan Yardımcısı, bu açıklamasıyla suçüstü yakalanmıştır. İbret verici bir durumdur.”