'Görüntüler 43 parçadan oluşuyor ve üzerinde oynamalar var'

T24 - CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerde iki ayrı kadın figürünün kullanıldığını söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seyhan, görüntüleri defalarca incelediğini, teknik olarak ayrıştırmasını yaptığını ifade etti.



Seyhan, "Bu görüntülerin farklı ortamlarda farklı kameralarla çekildiği belli. Bu görüntülerin tamamı belli bir frekanstan yayın yapan mikro kamera ile yapılmıştır. İki ayrı yere yerleştirilen kamera vardır. Bu frekansı alan büyük bir ihtimalle araca yerleştirilmiş bir de alıcının olduğu, bu alıcının da videoya hızlandırarak kaydedildiği görülüyor. Daha sonra bu, yüzde 15 oranında karartılmış, yüzde 21 oranında eskitme uygulanmış" dedi.



"Görüntüyü detaylı olarak incelediğimizde 43 parçadan oluştuğunu görüyoruz" diyen Seyhan, "Aynı video çekimi içerisinde kullanılan bayan figürünün iki ayrı figür olduğu görünüyor. Olayın gerçekleşme biçimi, oluşturma biçimi bireysel olarak görünmüyor. Kurumsal bir görüntü. Çekimin biçiminden kurumsal araçlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bu sistem sadece oralarda var. Bu birinin yerleştirdiği hafızalı kamera değil. Zamana, günlere yayarak yapılan çekimlerin birleştirilmesidir. Bu bir araç teşkilatıdır. Eğer bu tür araçlar kişilerin elinde dolaşıyorsa bu da kurumsal suçtur. Ama (ülkeye bunlar şahısların elinde girmez) diyorsanız, buradaki işlemin kurumsal işlem olduğunu düşünebiliriz" diye konuştu.



"İki kadın mı var" sorusuna Seyhan, "Hayır. İki ayrı kadın figürü kullanılmış. Aynı kamerada boyutlar çok farklı" yanıtını verdi.



"Kişilerin kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani Deniz bey mi oradaki görüntü" sorusunu ise Seyhan, şöyle yanıtladı:



"Bunu benim söylemem çok doğru olmaz. Çünkü, o kadar çok montaj var ki... Üzerinde çalışıyoruz. Tespit ettiğimizde bunu da paylaşacağız. Çalıştığımız görüntüler internet üzerinden alınmış görüntülerdir. Çekim aslını bulmak gibi iktidarın bir görevi vardır. O asıl bize ulaşırsa nerelerden birleştirme yapıldığını gösterebilme imkanına sahibiz. Büyütme, karartma, eskitme kullanılmış. Farklı zamanlarda çekildiği belli. Uzaktan frekansla alış yapan profesyonel bir cihazla yapıldığı belli, bir VHS kasete kaydedilerek. Oradan hızlandırılarak yeniden çoğaltıldığı belli. Oradaki şahıslar hiçbir zaman aynı ortamda bulunmamışlardır. Aynı sürelerin çekimi değildir bu"



"Mekan aynı mekan mı" sorusu üzerine ise Seyhan, "Birinde şüphem var. Aslını görmek lazım" dedi.





"Gelin desek bütün Türkiye gelir"



CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek ise Baykal'ın dönmesi konusunda konusunda örgütün, delegenin ve partili olmayan vatandaşların isteklerinin bulunduğunu belirterek, "Ancak kendi kararı. Dönerse çok mutlu oluruz. Her adımımızı atarken kendisi ile istişare ediyoruz" diye konuştu.



Gençlerin, Baykal'ın evinin önünde çadır kurmak istediklerini, ancak Baykal'ın yapmamaları konusunda ricada bulunduğunu ifade eden Özyürek, "(Gelin) desek bütün Türkiye evinin etrafına gelecek" dedi.



CHP'li milletvekilleri Çetin Soysal, Mehmet Sevigen, Bülent Baratalı, Canan Arıtman ve Tacidar Seyhan da Baykal'ın görevine dönmesi gerektiğini, bu konuda yoğun istekler aldıklarını dile getirdiler.







