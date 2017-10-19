(Görüntü Dökümüyle) SAHTE KİMLİKLE BANKALARDAN KREDİ ÇEKEN 6 KİŞİ YAKALANDI

* Şüpheliler, bankaların güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da banka şubelerinden sahte belgelerle kredi çeken kişilere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, bankaların güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen 1\'i kadın toplam 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin sahte kimliklerle 2 kişinin banka hesaplarından yaklaşık 39 bin lira çektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, 19 Eylül\'de yaptığı ilk operasyonda bir bankanın Sefaköy şubesinden sahte belgelerle kredi çeken V.Ş. ile T.Ü.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. V.Ş.\'nin üst aramasında 20 bin 987 lira para Ü.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik, ehliyet ve 4 telefon hattı ele geçirildi. Polis ekipleri, V.Ş ve T.Ü. hakkında \'Nitelikli Dolandırıcılık\' ve \'Resmi-Özel belgede sahtecilik\' suçlarından işlem başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ü. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, V.Ş. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KENDİSİNE PARA ÇEKTRENLERİ POLİSE İTİRAF ETTİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Eylül\'de yaptıkları ikinci operasyonda ise, bir bankanın Çağlayan şubesinden sahte belgelerle kredi çekmeye çalışan H.T. isimli bir kadını yakalayarak gözaltına aldı. H.T.\'nin yapılan üst aramasında 17 bin 700 lira para Z.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik, sahte kimlikle alınan sim kart ve telefon ile Z.E.\'ye ait gerçek kimlik ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan H.T.\'nin, kendisine sahte kimlik yaparak bankalara kredi çekmesi için yönlendiren S.K, E.H. ve A.Z.\'nin isimlerini polise itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda S.K, E.H. ve A.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede bin kişiye ait kimlik fotokopileri, banka bilgileri, emeklilik ve iş yeri bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında, H.T. isimli kadının 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, S.K, E.H. ve A.Z.\'nin ise çok sayıda dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

POLİS GEÇMİŞE DÖNÜK OLAYLARI İNCELİYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin son 1 yıl içinde başka kişilerin adına da bankalardan kredi çekip çekmedikleri belirleyebilmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin bankaya girişlerinin güvenlik kamera kayıtları



