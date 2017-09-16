(Görüntü Dökümüyle) İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 74 GÖZALTI

* Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Polis kamerasının da kaydettiği baskınlarda 73\'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Harekat Timlerinin adreslere girmesi

-Evlerde yapılan arama

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

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