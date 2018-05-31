"Görünen o ki Muharrem İnce, CHP'nin bir türlü aşılamayan yüzde 25'lik oy oranının üzerine çıkmayı başaracak"

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin yüzde 25 olan kemik oyunun üzerinde çıkmayı başaracağını iddia etti. Işık, bunun anketlerde ve meydanlarda göründüğü söyledi.

"İnce, CHP seçmeninde gözle görülür bir heyecan yarattı" diyen Işık, "Kullandığı dil, üslubu ve siyaset tarzıyla daha önce hiçbir CHP adayının başaramadığı 'bizden biri2 algısını seçmenin gözünde yaratmayı başardı" ifadesini kullandı.

Posta'da "İnce'nin en etkili iki silahı: Nezaket ve mizah" başlığıyla bir yazı kaleme alan Işık, "Türkiye’deki en temel iletişim sorunlarından biri zarif davrandığınızda zayıf sanılmanızdır. Oysaki iletişimde mizah ve nezaketten daha etkili bir silah yoktur. Bu ikisi doğru harmanlanırsa baş edemezsiniz. Muharrem İnce şu ana kadar bunu çok iyi yaptı" diye yazdı.

Işık şunları yazdı:

"Seçimi kazanır mı kazanamaz mı bilmem... Buna halk karar verecek. Ama anketlerde ve meydanlarda görünen o ki Muharrem İnce CHP’nin o bir türlü aşılamayan yüzde 25’lik oy oranın üzerine çıkmayı başaracak."

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