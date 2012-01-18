-Görümlü Taburu'ndaki kazılara ara verildi ŞIRNAK (A.A) - 18.01.2012 - Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede başlatılan kazı çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, bir tanığın beyanları doğrultusunda Silopi Görümlü Taburu'nda, sabah Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kazı çalışmaları havanın kararmasıyla durduruldu. Kazı çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi. Kazı çalışmalarını izleyen Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi, çıkışta yaptığı açıklamada, gün boyunca devam eden kazılarda 3 adet kemiğin bulunduğunu belirterek, çalışmalara yarın devam edileceğini söyledi. Avukat Tahir Elçi ise bir askeri personelin daha önce verdiği beyan üzerine saat 11.00 sıralarında iş makineleriyle başlatılan kazı çalışmaları sırasında bir kaç kemik parçasının bulunduğunu belirterek, ''Bunlar muhafaza altına alındı ancak ceset kalıntısına ulaşılmadı. Bugünkü kazı havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yarın saat 09.00 aynı bölgede kazı çalışması yeniden yapılacak'' dedi.