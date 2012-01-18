T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görümlü Taburu'ndaki kazılara ara verildi ŞIRNAK (A.A)

18 Ocak 2012 20:27

-Görümlü Taburu'ndaki kazılara ara verildi ŞIRNAK (A.A) - 18.01.2012 - Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede başlatılan kazı çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.  Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, bir tanığın beyanları doğrultusunda Silopi Görümlü Taburu'nda, sabah Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kazı çalışmaları havanın kararmasıyla durduruldu. Kazı çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi. Kazı çalışmalarını izleyen Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi, çıkışta yaptığı açıklamada, gün boyunca devam eden kazılarda 3 adet kemiğin bulunduğunu belirterek, çalışmalara yarın devam edileceğini söyledi. Avukat Tahir Elçi ise bir askeri personelin daha önce verdiği beyan üzerine saat 11.00 sıralarında iş makineleriyle başlatılan kazı çalışmaları sırasında bir kaç kemik parçasının bulunduğunu belirterek, ''Bunlar muhafaza altına alındı ancak ceset kalıntısına ulaşılmadı. Bugünkü kazı havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yarın saat 09.00 aynı bölgede kazı çalışması yeniden yapılacak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24