-Görmez'den Bakü'de Cuma mescidi için dilekçe ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanan Cuma mescidi için çalışmaları başlatmak amacıyla Bakü Valisi'ne dilekçe gönderdiği bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Görmez'in resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'a gittiği ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğü hatırlatıldı. İki ülkenin dostluğunu taçlandıracak büyük bir Cuma mescidinin Bakü'ye yapılması konusunun gündeme geldiği anımsatılan açıklamada, Görmez'in çalışmaları başlatmak amacıyla Bakü Valisi'ne dilekçe gönderdiği bildirildi.