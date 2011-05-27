-GÖRMEZ'DEN ALEVİLERE DAVET İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Ben canlara lokma yemeğe geldim, ziyaret ettim. Zaten tanışıyorduk, tekrar tanıştık. Onları da heyet olarak başkanlığımıza davet ettim'' dedi. Görmez, Zeytinburnu'nda bulunan Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Sözlerime sadece gösterdiğiniz bu ilgiyi biraz da yadırgadığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında her zaman olması gereken sıradan bir dostluk ziyaretinin, sıradan bir kardeşlik ziyaretinin bu kadar olağanüstü ve sıra dışı gösterilmesinin şahsen mahcubiyetini yaşıyorum'' diye konuştu. Alevilerle bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşandığını ifade eden Görmez, ''Bizim Allahımız bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, kitabımız bir, bütün inanç esaslarımız bir. Ancak elbette farklılıklar olacaktır. Bu farklılıklar da hem bizim toplumumuzun, hem tarihimizin, hem kültürümüzün, hem de inancımızın çok büyük bir zenginliğidir'' dedi. Görmez, ziyaretin amacının sadece ''dostlara, canlara lokma yemeğe gelmek olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti: ''Başka hiçbir açıklama yapmayı düşünmüyordum. Sadece canlara lokma yemeğe geldim. Ancak siz, gerçekten çok aşırı bir ilgi gösterdiniz. Ben tekrar ediyorum, bu aşırı ilginin şahsen mahcubiyetini yaşıyorum. Çünkü her zaman olması gerekiyor. Eğer bu konuda bir gecikme yaşanmışsa, bu gecikmeden dolayı şahsen üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü şu anda çok tarihi bir mekandasınız. Bu mekan Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifelerinden Erikli Baba dergahıdır. Aslında bu dergah, İstanbul'un fethine katkıda bulunduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'na da katkıda bulunan çok önemli bir dergah. Ayrıca burada Erikli Baba Kültür Derneğinin özellikle son yıllarda özverili çalışmaları, özellikle barışı esas alan, kardeşliği esas alan söylemleri daima dikkat çekmiştir.'' Daha önce Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevi Başkanı Metin Tarhan ve Alevi toplumunun ileri gelenleriyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıyken de görüştüklerini ifade eden Görmez, ''Daha önceki başkanımızla birlikte oturduk, meselelerimizi konuştuk. Şimdi de bizzat burayı ziyaret etme imkanı bulduğumuz için son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar ediyorum, ben buraya sadece canların sofrasında lokma yemeğe geldim, ziyaret ettim. Zaten tanışıyorduk, tekrar tanıştık. Onları da heyet olarak başkanlığımıza davet ettim. Onun dışında meseleleri konuşmaya, tartışmaya gelmedim. Sadece bir nezaket ziyaretinde bulundum'' diye konuştu. Görmez, basın açıklaması öncesinde derneğin içindeki cemevini de ziyaret ederek, burada Binali Doğan isimli Alevi dedesinden bilgi aldı. Daha sonra derneğin bahçesinde bulunan Erikli Baba'nın türbesini de ziyaret eden Görmez, burada dua etti. Bahçede bulunan diğer mezarları da ziyaret eden Görmez, açıklamanın ardından dernekten ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Tarhan'a hattat bir imam tarafından yapılan Hacı Bektaş-ı Veli'nin ''İncinsen de incitme'' sözünün hat yazısı ile kaleme alındığı bir tablo ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Alevi Bektaşi kitaplarından oluşan bir set hediye etti.