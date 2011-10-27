-Görmez'den "Kaddafi" eleştirisi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ''Zalimleri, ahlak ve hukuk çerçevesinde yargılamayı bilemeyen insanlar, mazlumların hukukunu da yerine getiremez'' dedi. Mehmet Görmez, AA muhabirinin ''Kaddafi'nin öldürülme biçimini dinimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, zalimleri yargılamanın da bir ahlakı ve hukuku olduğunu söyledi. Zalimleri ahlak ve hukuk çerçevesinde yargılamayı bilemeyen insanların, mazlumların hukukunu da yerine getiremeyeceklerini ifade eden Görmez, şunları kaydetti: ''Ne kadar zalim olursa olsun bir insanı işkenceyle hunharca öldürmek, adaletin yerine gelmesini sağlamaz. Bilakis adaleti yaralar. Kaddafi'nin öldürülme biçimi ve bunun sosyal medya marifetiyle bütün dünyaya teşhiri Müslümanlara yakışmamıştır. Ömer Muhtar'ın çocuklarına da yakışmamıştır.''